신진에스엠, 공장이전으로 52억원 규모 제품 생산 중단

[아시아경제 강나훔 기자] 신진에스엠 신진에스엠 138070 | 코스닥 증권정보 현재가 6,330 전일대비 10 등락률 +0.16% 거래량 19,784 전일가 6,320 2022.01.05 15:30 장마감 관련기사 신진에스엠 "회사 전혀 문제없어…실적 개선 진행형"“두산중공업” 다음 타자 나왔다! 후속 株 또 갑니다!신진에스엠, 자기주식 16만2000주 취득 결정 close 은 동탄 공장이전으로 제품 생산을 중단한다고 5일 공시했다.

생산 중단 규모는 52억원으로 최근매출액의 10.91%에 해당한다.

회사 측은 "관련 모든 설비를 신공장(정남공장)으로 이전해 생산할 예정이므로 동탄공장 생산중단으로 인한 매출액 영향은 거의 없다"고 설명했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr