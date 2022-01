'설강화' 배우 김미수 5일 사망

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 김미수가 31세의 나이로 세상을 떠났다.

5일 소속사 풍경엔터테인먼트는 "김미수가 갑작스럽게 우리의 곁을 떠났다"며 "비보에 유가족이 가슴 아파하고 있다"고 했다.

이어 "충격과 슬픔에 빠진 유가족이 고인을 경건하게 추모할 수 있도록 루머나 추측성 보도는 자제해 주시길 간곡하게 부탁드린다"고 당부했다.

소속사는 "고인의 명복을 빌어 주시기 바라며, 다시 한번 고인의 마지막 가는 길에 깊은 애도를 보낸다"고 했다.

고인의 빈소는 서울 노원구 태능성심 장례식장에 마련됐으며, 장례는 유가족의 뜻에 따라 비공개로 치러진다.

김미수는 1992년생으로 2018년 영화 '립스틱 레볼루션'을 통해 배우로 데뷔했다. 이후 드라마 '루왁인간', '하이바이, 마마', '출사표' 등에서 활약했다.

사전 제작을 마치고 현재 방영 중인 JTBC 드라마 '설강화'에서 영로(지수 분)의 기숙사 룸메이트인 여정민 역으로 출연하고 있다.

