경부고속선 부산행 KTX, 탈선 사고…부상자 7명 발생(종합2보)

유리창 파편과 선반 위 물건 낙하로 경미한 부상자 7명 발생

대전~동대구 간 KTX 일반선으로 우회 수송 및 일부 열차 운행 중지

국토교통부, 위기 단계 '주의 경보'로 발령…복구 방안 강구

서울역을 출발해 부산역으로 가던 KTX-산천 열차가 탈선하는 사고가 발생했다.

5일 한국철도(코레일)에 따르면 이날 오전 11시 58분께 서울역을 출발해 부산역으로 향하던 KTX-산천 제23열차의 객차 1량(4호차)이 영동~김천구미 간 영동터널 인근에서 궤도를 이탈했다. 이 열차는 오전 10시 30분 서울역을 출발해 오후 1시 13분에 부산역에 도착할 예정이었다.

이 사고로 유리창 파편과 선반 위 물건 낙하로 7명의 경미한 부상자 7명가 발생해 1명이 인근 병원으로 이송 조치됐으며, 나머지 승객 6명은 귀가했다.

이번 사고는 터널 내에서 떨어진 미상의 물체와 부딪힌 이후 정지 과정에서 탈선 등이 일어난 것으로 추정되고 있다. 정확한 원인은 향후 항공철도사고조사위원회에서 조사할 예정이다.

사고 현장을 복구하는 동안 경부고속선 열차 운행(KTX, SRT)은 일반선으로 우회할 예정이며, 일부 열차는 운행을 중지할 계획이다.

한국철도 측은 "사고 발생 즉시 긴급 대응팀을 투입해 복구작업을 벌이고 있으나, 복구작업에 상당 시간이 소요될 것으로 예상된다"면서 "빠른 복구와 안전한 운행을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

국토교통부는 위기 단계를 주의 경보로 발령하고 철도안전정책관을 반장으로 상황반을, 철도공사는 지역사고수습본부를 구성·운영 중이다.

국토부는 사고수습 지원 및 현장 안전 활동 등을 위해 철도안전감독관 6명, 철도경찰 12명, 항공철도조사위원회 7명 등을 현장 출동시켰다.

노형욱 국토부 장관은 "사고 복구 및 승객 불편 최소화를 위해 최선을 다해야한다"면서 "정확한 사고 원인을 밝혀 앞으로 유사 사고가 재발하지 않도록 근본적인 대책 마련 등 만전의 조치를 취해달라"고 강조했다.

한편, 국토부는 장관 주재 회의를 열고 사고 복구방안, 이용자 불편 최소화 방안 등을 강구할 예정이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr