[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시 함창읍행정복지센터가 지난 4일 불법 촬영 수색점검반과 합동으로 함창읍 관내 공중화장실에서 불법 촬영행위 근절 합동점검을 시행했다.

합동점검은 불법 촬영에 노출될 위험이 큰 공중화장실에서 발생할 수 있는 범죄를 최소화하고 안심하고 이용할 수 있는 화장실 환경을 조성하고자 추진됐다.

센터는 불법 촬영 주파수 탐지 장비로 함창시장 화장실, 함창버스정류장 화장실, 신흥체육공원 화장실 등에 몰래카메라 설치 가능성이 높은 환풍구와 쓰레기통, 문 등을 집중 점검했다.

이양희 함창읍장은 “지속적인 불법 촬영 점검으로 안전한 공중화장실을 만드는 데 최선을 다할 것”이라며 “불법 촬영 범죄 근절을 위해 시민의 적극적인 감시와 신고를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr