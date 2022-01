[아시아경제 이민지 기자] 아이진 아이진 185490 | 코스닥 증권정보 현재가 19,900 전일대비 850 등락률 -4.10% 거래량 525,668 전일가 20,750 2022.01.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 극비리 황금株 close 은 호주서 mRNA 기반 코로나19 백신(EG-COVID) 부스터샷(추가접종)을 통해 안정성과 내약성, 면역원성 등을 확인하기 위한 임상 1/2a상 시험 계획을 신청했다고 5일 공시했다.

회사 측은 “호주에서 임상1/2a상 중 1상 완료 후 피험자 100명을 대상으로 수행하는 2a상은 호주 및 남아프리카공화국에서 진행할 계획”이라며 “빠른 시일 내에 남아프리카공화국에 임상시험계획을 신청할 예정”이라고 말했다. 이어 “본 임상 과정에서 확인되는 안전성 및 내약성, 면역원성의 평가결과에 따라 다음 단계 임상시험에 진입할 계획”이라고 설명했다.

