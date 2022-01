완주군, 동물복지 지원

실외사육견 중성화, 유기견 입양비 등 지원

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 실외사육견 중성화, 길고양이 중성화, 유기견 입양비 등 동물복지사업을 추진한다고 5일 밝혔다.

주요 사업으로는 실외사육견 중성화수술 110두, 길고양이 중성화수술 100두, 유기견 입양비 지원 10두 등이다.

우선 실외사육견 중성화 지원은 기초생활수급자를 대상으로 마당에서 기르는 반려견의 중성화 수술을 통해 유기동물 발생을 예방하기 위한 신규 사업인데, 오는 14일까지 각 읍·면사무소에서 접수받는다.

길고양이 중성화 지원은 길고양이 개체 수 조절을 통해 주민 피해 예방을 위한 사업으로 완주군청 농업축산과에서 접수하며, 접수자 순번에 따라 진행한다.

유기동물 입양비 지원은 유기동물을 입양했을 때 사용한 검사비 등을 지원하는 사업으로, 완주군청 농업축산과에서 안내받을 수 있다. 또한 보호 중인 유기동물은 동물보호관리시스템에서 확인 가능하다.

한편, 현재 집 안에서 기르는 반려견은 물론, 마당에서 기르는 2개월령 이상의 반려견은 동물등록의무 대상이다. 특히 맹견(도사견, 로트와일러, 아메리칸 핏불테리어, 아메리칸 스태퍼드셔 테리어, 스태퍼드셔 불 테리어)을 기르는 경우 맹견소유자 교육을 이수해야하며, 맹견 책임보험을 의무적으로 가입해야한다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr