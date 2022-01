롯데제과 롯데스위트몰, 1주년 기념 감사 이벤트 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과가 자사 온라인 쇼핑몰인 롯데스위트몰의 오픈 1주년을 맞아 ‘고객 감사 대축제’ 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

‘1주년 기념 기획전’에서는 롯데스위트몰에서 1월 한 달간 스테디셀러, 달콤, 단짠 세트 상품 중 하나 이상 구입한 고객에 한해 추첨을 통해 아이패드 미니와 에어팟 3세대, 롯데백화점 상품권 등 경품을 준다.

‘룰렛 돌리기 이벤트’에서는 홈페이지 내에서 룰렛을 돌려 과자선물세트나 쿠폰, 포인트를 얻을 수 있다. 또한 한 달 동안 매일 출석을 체크하여 22포인트를 받고 개근하면 2200포인트를 받을 수 있는 ‘출석체크 이벤트’도 병행한다.

‘스위트몰 1주년 시상식’ 이벤트는 1년 동안 스위트몰에서 가장 많은 구매 횟수를 기록한 ‘구매왕’과 가장 많은 선물하기를 이용한 ‘선물하기왕’, 가장 많이 방문한 ‘방문왕’ 등을 각각 선발하여 1~3위까지 포인트를 선사하는 이벤트다.

‘소문내기 이벤트’에서는 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)에 1주년 이벤트 내용을 공유하면 추첨을 통해 백화점 상품권을 제공한다. 또한 롯데 스위트몰은 이달 한 달 동안 비밀번호를 변경한 일반회원 및 본인 인증을 완료한 SNS 간편 로그인 회원에게 즉시 3000원 할인 쿠폰을 제공하는 ‘개인정보 보호 이벤트’도 전개한다.

