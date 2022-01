'승·하차도 알려주는'‥ 경기도, '비접촉 버스 요금 결제 서비스' 도입

공공버스 212개 노선 1760대‥1~3월 단계적 추진

모바일 하차벨 서비스 운영‥ 차내 안전사고 방지

[아시아경제 라영철 기자] 경기도가 오는 24일부터 김포지역을 시작으로 공공버스 '비접촉(태그리스:Tagless) 버스요금 결제 서비스'를 시작한다.

5일 도에 따르면, '비접촉 버스 요금 결제 서비스'는 대중교통으로 인한 코로나19 감염 우려를 최소화하고, 버스 탑승객들의 편의를 돕는 데 목적이 있다.

스마트폰에 '태그리스 페이-앱'을 설치한 뒤 선·후불형 교통카드를 등록하면, 버스 승·하차 시 교통카드 단말기에 별도 카드 접촉(태그) 없이 자동으로 승·하차 처리·결제가 이뤄진다.

차량에 설치된 '비콘(Beacon)'과 승객의 스마트폰 간 블루투스 무선통신으로 승·하차 여부 등을 판별하는 원리다.

승객이 버스에서 하차하기 전에 앱의 '모바일 하차 벨' 버튼을 누르면, 운전자에 하차 승객이 있다는 알람이 전달돼 하차 벨을 손으로 직접 누르거나 이를 위해 자리에서 일어나 이동할 필요도 없다.

도는 경기도 공공버스 노선 중 2층 버스와 양문형 차량을 제외한 총 212개 노선 1760대를 대상으로 올해 1월부터 단계적으로 도입을 추진할 계획이다.

오는 24일 김포시 18개 노선 133대, 내달 21일 의정부시·양주시·포천시 등 3개 시 11개 노선 111대, 3월 21일 수원시 등 20개 시·군 183개 노선 1516대에 우선 도입한다.

탑승객이 '태그리스' 서비스 버스인지 알도록 버스 외부에 태그리스 스티거를 부착하고 경기버스정보 앱 위치 안내 서비스에도 '태그리스' 지원 여부를 알릴 예정이다.

해당 서비스가 제공되지 않는 버스나 지하철을 이용 또는 환승할 경우, 스마트폰 스크린을 켠 상태에서 카드 단말기에 접촉(태그)하면 기존 방식대로 요금 결제와 환승할인을 받을 수 있다.

서비스의 안정적 정착을 위해 개발사는 애플리케이션(App) 최초 설치 시 3000원 교통카드 충전 보상(1.17~4.20)과 서비스 이용 탑승 시 건당 1000원 교통카드 충전 보상(월 20회·1.24~ 4.20) 등 이벤트도 마련한다.

이 외에도 오는 10일부터 '예약제 시외버스' 96개 노선 277대를 대상으로 탑승 시 자동으로 검표되는 '비접촉 검표 서비스'를 도입하며, '버스 타고-앱'을 통해 이용할 수 있다.

강현도 교통국장은 "비접촉 버스 요금 결제 서비스 도입으로 차량 내 코로나19 감염 위험을 최소화하고, 차내 안전사고 방지에도 크게 도움 될 것으로 기대한다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr