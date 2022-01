[아시아경제 송화정 기자] 영풍제지 영풍제지 006740 | 코스피 증권정보 현재가 9,690 전일대비 1,800 등락률 +22.81% 거래량 4,788,180 전일가 7,890 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제영풍제지, 골판지 제조 테마 상승세에 5.41% ↑영풍제지, 골판지 제조 테마 상승세에 6.73% ↑ close 가 경영권 매각 추진 소식에 급등세다.

5일 오전 9시25분 기준 영풍제지는 전일 대비 1860원(23.57%) 오른 9750원에 거래됐다.

전일 한 매체는 영풍제지 최대주주인 큐캐피탈이 최근 삼일PwC를 매각 주관사로 선정하고 영풍제지 매각 작업에 착수했다고 보도했다. 매각 대상은 큐캐피탈이 보유한 경영권 지분 50.55%다.

이날 한국거래소는 영풍제지에 대해 최대주주 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시를 요구했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr