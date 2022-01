대한전선, 태양광 전용 케이블 '솔라인' 출시

국제 표준 TUV 인증 획득…"신재생에너지 토탈 솔루션 제공"

대한전선이 태양광 전용 케이블인 '솔라인(SolarIN)'을 본격 출시하며 신재생에너지 분야 경쟁력 강화에 나선다고 5일 밝혔다.

대한전선은 글로벌 태양광 시스템 트렌드에 맞춰 솔라인을 직류(DC) 1500v급으로 개발하고, 글로벌 공인인증 기관에서 국제표준규격 인증을 획득했다고 설명했다.

솔라인은 태양광 모듈과 접속 계통, 전력변환장치를 연결하는 케이블로 야외에 설치되는 특성 때문에 기존 케이블 대비 자외선과 열·수분 등에 강한 내구성을 갖는다.

솔라인은 국제표준규격인 TUV인증을 획득, 품질과 안전성을 인증 받고, 국제전기표준회의(IEC)와 유럽표준(EN) 등 국제규격 기준도 통과했다. 이에 따라 국내를 넘어 유럽과 아시아, 중동 등 해당 규격을 사용하는 해외 시장으로의 진출이 가능하게 됐다고 대한전선 측은 설명했다.

대한전선은 이번 제품 출시를 시작으로 태양광 케이블 시장 점유율 확대에 속도를 낸다. 기존에 공급해 왔던 교류(AC) 케이블에 더해 직류(DC) 케이블까지 공급함으로써 태양광 케이블 전 영역에서 시너지를 창출한다는 계획이다.

대한전선 관계자는 "해상풍력과 함께 태양광 분야에도 역량을 집중해 신재생에너지 산업의 토탈 솔루션을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr