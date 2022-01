대교어린이TV, 10기 전속성우 공개 모집

14일까지 접수, 2차 실기 3차 면접 거쳐 최종 선발

[아시아경제 김희윤 기자] 대교어린이TV는 ‘대교어린이TV 10기 전속성우’를 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

대교어린이TV는 지난 1994년 1기 전속성우 선발 이후 2020년까지 9기 선발 까지 프로그램의 재미와 감동을 더하는 전속성우를 꾸준하게 배출하고 있다.

이번 선발하는 대교어린이TV 10기 전속성우는 향후 2년간 대교어린이TV 채널에서 방영하는 프로그램의 목소리 주인공으로 참여하게 된다.

전속성우 모집에 관심있는 지원자는 오는 14일까지 대교어린이TV 공식 홈페이지에서 지원서와 함께 1차 시험 문제를 다운받아 지원자의 목소리로 녹음 후 메일로 지원하면 된다.

1차 서류 결과 발표는 21일 대교어린이TV 홈페이지 공지사항을 통해 발표된다. 2차 실기와 3차 면접을 거쳐 최종 선발 예정이다. 지원 자격은 성별에 상관없이 만 19세 이상, 고졸 이상의 학력 소지자가 지원 가능하다. 대학교 재학 중인 경우 2022년 2월 졸업예정자에 한한다.

대교어린이TV 관계자는 “이번 전속성우 모집은 대교어린이TV를 시청하는 어린이들에게 더욱 유익한 프로그램을 제공하고 재미를 선사하고자 실시하는 만큼 끼와 개성이 넘치는 인재들의 많은 관심 바란다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr