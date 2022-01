티웨이항공, 서유럽·북미 운항 가능한 4호기 도입 검토

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,180 전일대비 20 등락률 -0.63% 거래량 36,044 전일가 3,200 2022.01.05 09:37 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호티웨이항공, 겨울철 현장 정비사에 방한 물품 지급티웨이항공 "크리스마스 탑승 고객 달력 받아가세요" close 은 서유럽 및 북미 노선까지 운항 가능한 중·대형 4호기 도입을 검토 중이라고 5일 밝혔다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,180 전일대비 20 등락률 -0.63% 거래량 36,044 전일가 3,200 2022.01.05 09:37 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호티웨이항공, 겨울철 현장 정비사에 방한 물품 지급티웨이항공 "크리스마스 탑승 고객 달력 받아가세요" close 은 다음 달 A330-300기종 1호기를 시작으로 올해 상반기 순차적으로 총 3대를 도입하고 오는 3월 국내선 운항에 나선다. 해당 항공기는 싱가포르, 호주 시드니, 크로아티아 자그레브, 키르기스스탄 등 중장거리 노선 취항도 계획하고 있다.

회사는 최근 대형 항공사의 통합에 따른 향후 운수권 및 슬롯 재분배에 앞서 장거리 노선의 경쟁력을 확보하기 위해 장거리 기종에 대한 추가 도입 검토에 들어갔다고 설명했다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,180 전일대비 20 등락률 -0.63% 거래량 36,044 전일가 3,200 2022.01.05 09:37 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호티웨이항공, 겨울철 현장 정비사에 방한 물품 지급티웨이항공 "크리스마스 탑승 고객 달력 받아가세요" close 은 LCC들이 장거리 항공기를 통해 운수권과 슬롯을 배분 받아 운항한다면 소비자들의 선택의 폭이 넓어지는 효과를 기대할 수 있게 될 것으로 내다봤다.

앞서 일본, 동남아 등 국제선 단거리 시장의 경우 LCC의 진출로 항공권 가격이 저렴해진 것처럼 중장거리 노선도 경쟁을 통한 서비스의 질 향상 및 가격 경쟁력을 확보할 수 있다는 분석이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,180 전일대비 20 등락률 -0.63% 거래량 36,044 전일가 3,200 2022.01.05 09:37 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호티웨이항공, 겨울철 현장 정비사에 방한 물품 지급티웨이항공 "크리스마스 탑승 고객 달력 받아가세요" close 은 장거리 기재 도입과 더불어 김포공항발 국제선, 인도네시아, 몽골 노선 등 현재 보유 중인 B737-800 항공기로도 운항이 가능한 중단거리 노선 운수권 획득 준비도 지속할 계획이다.

티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 3,180 전일대비 20 등락률 -0.63% 거래량 36,044 전일가 3,200 2022.01.05 09:37 장중(20분지연) 관련기사 한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호티웨이항공, 겨울철 현장 정비사에 방한 물품 지급티웨이항공 "크리스마스 탑승 고객 달력 받아가세요" close 관계자는 "다년간의 노선 운항 경험을 바탕으로 곧 들어올 중대형 항공기들을 통한 성공적인 중장거리 노선 운항을 철저히 준비하고 있다"며 "다가올 코로나 이후의 여행 수요를 대비해 고객들의 니즈에 한발 앞서 나가도록 하겠다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr