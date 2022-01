티몬, 전남도와 손잡고 '남도장터 기획전' 개장

나주 배·영광 굴비·장흥 백미·무안 양파즙 등 전남 지역 상품 170여종 판매

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 1월 한 달 간 전라남도의 농축수산물을 특별 할인해 판매하는 '남도장터 기획전'을 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 기획전에서는 전라남도에서 직접 선정한 대표 소상공인 파트너사들의 다양한 우수 먹거리 170여종을 판매한다. 15% 할인쿠폰과 카드사 할인 10%도 중복으로 적용할 수 있다.

이번 기획전은 지난달 티몬과 전남도가 맺은 업무협약 이후 선보이는 첫 협력 사례다. 전남도 지역에서 나고 자란 우수 농축수산물과 소상공인 상품의 온라인 판로를 개척하기 위한 협업으로, 전라남도에서 운영하는 농축수산물 전문 온라인 쇼핑몰 남도장터를 별도 기획전으로 오픈해 고객 접근성과 노출 확대를 지원한다는 전략이다.

티몬 관계자는 "청정지역에서 자란 신선식품을 비롯해 미리 준비하는 설 선물 세트까지 티몬에서 다양한 구성으로 선보인다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr