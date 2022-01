[아시아경제 이관주 기자] 국가인권위원회는 인권교육 활성화를 위해 5종의 인권교육 자료를 인권위 홈페이지와 유튜브 채널 등을 통해 보급한다고 5일 밝혔다.

자료는 교재 2권, 영상 2개, 교안 1개로 ▲교사. 인권교육. 하다 ▲놀이로 배우는 인권 ▲인별다방(인권과 차별을 말하는 다방) ▲혐오차별 대응:학원편, 학생편, 보호자편 ▲청소년 혐오차별 대응 워크숍 프로그램 교안 등으로 구성됐다.

이 자료는 학교 교사 등 인권교육에 관심 있는 누구나 활용할 수 있다. 인권위 관계자는 "앞으로도 학교에서의 인권교육이 체계적이고 내실 있게 이뤄질 수 있도록 다양한 교재와 프로그램을 지원할 예정"이라고 말했다.

