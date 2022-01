오스템에 돈 빌려준 은행들, 신용등급 재평가 착수…당국도 모니터링

오스템에 대출해준 은행들 전격 신용등급 평가 돌입

대출 회수 상황인 지 등 체크, 금감원도 모니터링 착수

[아시아경제 이광호 기자]국내 은행들이 1900억원에 달하는 대규모 횡령사건이 터진 오스템임플란트에 대한 신용등급 재평가 작업에 착수했다.

한 채권은행 관계자는 5일 "경·검찰 수사 진행상황 등을 비롯해 대출금 회수에 문제가 생길 것을 대비해 모니터링하고 있다"며 "당장 대출 회수를 결정할 단계는 아니지만 신용등급 재평가는 불가피하다"고 말했다.

신용등급 재평가는 기업 상황이 크게 개선됐거나 악화됐을 경우 진행되는데, 주가에 영향을 줄 만큼 큰 사건이 터졌을 때도 이뤄지기도 한다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 작년 3분기 말 기준 오스템임플란트가 은행권으로부터 차입한 금액은 3000억원대다.

우리은행이 1073억원으로 대출액이 가장 많고, 산업은행 804억원, 수출입은행 250억원, 신한은행 212억원, 기업은행 193억원, 국민은행 46억원 등이다. 은행들은 신용등급 재평가 과정에서 오스템임플란트에 대책을 요구할 방침인 것으로 전해졌다.

금융감독원은 오스템임플란트의 재무제표 수정 여부 등에 대한 모니터링에 나섰다. 그러나 오스템임플란트의 지정 감사법인이던 인덕회계법인의 상장 감사인 등록 취소 등을 검토하거나 작년 3분기 재무제표 허위 제출 의혹 조사 착수를 결정한 바 없다는 입장이다.

