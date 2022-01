네이버클라우드, 부패방지경영시스템 인증 획득…CSP업계 최초

네이버클라우드는 국제표준화기구(ISO)가 제정한 ‘부패방지경영시스템 ISO 37001’ 인증을 획득했다고 5일 밝혔다. 이는 국내 클라우드서비스제공자(CSP) 업계 최초다.

부패방지경영시스템에 대한 국제 표준인 ISO 37001은 기업 운영 과정에서 발생할 수 있는 부패의 위험을 사전에 방지하고, 경영의 투명성을 체계적으로 관리할 수 있는 시스템 기준을 제시한다. 네이버클라우드는 ISO의 인증을 수행하는 글로벌 기관인 ‘로이드’에서 심사를 완료했다.

네이버클라우드는 "이번 국제 인증 획득으로 기업 경영이념, 클라우드 비즈니스에 있어 윤리적이고 투명하게 사업을 운영하고 있음을 인정받게 됐다"고 설명했다.

회사 측은 이번 인증을 취득하기 위해 사내에서 각종 부패 방지 규정과 지침을 제정해 적용했다. 인사·재무·법무 등 분야에서 업무 기준을 검토해 부패 리스크를 원천 차단할 수 있도록 절차도 강화했다. 인프라 운영, 클라우드 영업·기획 등 사업 부문에서도 부패 리스크 발생 요소 제거를 위해 노력했다.

ISO 37001을 획득한 네이버클라우드는 CSP 사업자로 고객과 파트너십을 강화하는 등 사업 역량을 확대해 나가기로 했다. 부패 리스크를 예방하는 활동을 진행하는 등 투명한 경영 환경을 유지하고 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 체계적으로 관리할 예정이다.

김태창 네이버클라우드 사업총괄 전무는 "ESG(환경·사회·지배구조)가 기업 경영의 핵심 가치를 판단하기 위한 중요한 척도로 떠오르는 만큼 ISO 37001 취득을 계기로 ESG 가치 실현에 속도를 낼 수 있게 됐다"며 "국내 클라우드 대표 기업으로서 기업의 사회적 책임을 다하는 한편 업계의 윤리적 경영 환경을 조성하기 위해 모범을 보이겠다"고 말했다.

