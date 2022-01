11번가, '2022 설 맞이 범국민축제' 시작

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 오는 26일까지 '2022 설맞이 범국민축제'를 열고 설 준비 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

기획전에 참여하는 약 230만개 상품이 최대 15% 할인가로 선보인다. 카드사 할인쿠폰을 다운로드 받아 추가로 적용할 수 있다. 11번가 내 '범국민 설' 플래그가 붙은 상품이나 '범국민 설' 검색필터를 적용해 할인 상품을 확인할 수 있다.

11번가는 올해 설을 앞두고 중고가 한우세트(1++마장동 한우, 친환경 포장 1등급 한우 등) 매출 증가, 사과·배 등 전통과일 선물세트를 대체할 대체 상품군(견과류 세트 등) 인기, 복순도가·배상면주가 등 전통주 선물세트 인기, 전세트·갈비찜·떡갈비 등 간편한 밀키트 인기 등을 예상, 관련 상품을 다양하게 준비했다고 말했다. 지역 지자체, 전통시장과의 기획 상품도 내놨다. '제주농협 제철 감귤 선물세트', '서울 중부시장 반건조 오징어', '충주시 한우 선물세트', '철원군 오대미' 등이 대표적이다.

11번가는 자정까지 주문하면 다음날 배송 완료되는 '쇼킹배송' 상품을 따로 모아 마련해 빠른 배송에 나선다. LG생활건강, 애경, 코카-콜라, 동서식품, 테팔, 아이깨끗해 등 가공식품, 생필품, 리빙 카테고리 내 주요 브랜드 23개의 선물세트를 중심으로 약 500개 상품을 최대 25% 할인가에 선보인다.

11번가에 입점한 백화점과 전문몰의 인기 선물세트도 10% 할인가에 선보인다. LG 프라엘(7일), 제주 특산품 선물세트 '생쑈'(12일) 등 비대면 명절을 위한 설 특집 라이브방송도 준비됐다.

오는 15일까지는 신년운세 이벤트(2022 복~내려온다!)를 통해 무료 운세를 볼 수 있다. 신년 운세를 본 고객은 SK페이포인트 최대 5만 포인트까지 받을 수 있는 '새해 복 포인트 응모 이벤트'에 참여할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr