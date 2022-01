“게임기부터 골프채까지”…CU, 픽앤픽 대여 서비스 도입

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 렌탈 서비스 스타트업 어라운더블과 손잡고 ‘픽앤픽 대여 서비스’를 선보였다고 5일 밝혔다.

픽앤픽 대여 서비스는 게임기, 미용기기, 캠핑장비, 스포츠용품 등 총 11개 카테고리, 300여 종의 최신 상품들을 대여할 수 있다. 최소 대여 기간은 3일이다. 장기 계약을 맺어야 하는 기존 렌탈과 달리 다양한 상품을 사용할 수 있다는 장점이 있다.

해당 서비스는 점포에서 상품을 바로 수령할 수 있는 즉시 대여와 애플리케이션(앱)을 통해 지정된 날짜에 상품을 받는 예약 대여로 이용할 수 있다. 즉시 대여는 점포에 비치된 상품의 QR코드를 카메라로 스캔한 뒤 기간 선택, 금액 결제 후 점포 근무자를 통해 원하는 물건을 인도받으면 된다. 즉시 대여 가능 상품은 갤럭시 워치4, 에어팟 프로, 아이패드 프로 5세대, 시네빔, 다이슨 헤어드라이어, 레이저 퍼터 등 50여 종이다. 예약 대여는 픽앤픽 웹페이지에서 수령, 반납일을 지정한 뒤 점포나 택배 중 원하는 방법으로 대여 상품을 수령하면 된다.

CU가 지난해 12월 시범운영한 결과에 따르면 2030세대가 전체 이용 건수의 80%를 차지했다. 가장 많이 대여한 제품은 스마트기기로 전체의 34.1%였다. 이어 미용기기 20.6%, 스포츠용품 17.7%, 마사지기 8.2%, 애완용품 7.9% 순으로 나타났다. CU는 BGF사옥점, 역삼센타점, 위례35단지점, 마천파크점, 서초그린점 총 5개 점포에서 대여 서비스를 운영 중이며, 향후 고객 반응에 따라 서비스 점포와 대여 상품을 지속적으로 확대할 계획이다.

BGF리테일 관계자는 “집 앞 편의점에서 원하는 상품들을 합리적인 대여료로 즉시 경험해 볼 수 있다는 장점에 좋은 반응이 기대된다”며 “앞으로도 전국 최대 점포 네트워크를 활용해 고객 편의를 높일 수 있는 차별화된 서비스 도입을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

