박수영, 이준석 거취 압박 "윤희숙 스스로 의원직 사퇴했는데"

"끝까지 버티는 자 뭐냐"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 내부에서 이준석 대표를 포함한 당 지도부 사퇴 압박이 거세지고 있다.

박수영 국민의힘 의원은 5일 자신의 페이스북에 "윤희숙은 대선에 조금이라도 누를 끼칠까봐 스스로 의원직 사퇴했는데 끝까지 버티는 자는 뭐냐"는 내용을 담은 글을 올렸다.

윤 전 의원은 아버지 부동산 투기 의혹이 불거지자 의원직을 사퇴했다. 당시 윤 전 의원은 기자회견을 통해 "이번 대선의 최대 화두는 문재인 정부의 부동산 정책 실패와 내로남불 행태"이지만 자신 때문에 "정권 교체 명분을 희화화 시킬 빌미를 제공할 수 있다"며 의원직을 던졌다.

박 의원의 글은 사실상 이 대표 거취 표명에 대한 문제 제기다. 국민의힘 초선의원들 사이에서 대표가 그만둬야 한다는 의견이 터져 나오고 있다. 앞서 박 의원은 지난 달 21일 이 대표와 함께 최고위원 전원 사퇴를 요구했다. 그는 "당 지도부가 당원들 앞에 최소한의 책임을 지는 용기를 보여줄 것을 촉구한다"며 "대선까지 후보중심으로 정권교체만을 위해 달려가야 한다"고 했다. 박 의원을 포함한 초선의원들은 대표직 사퇴를 포함한 토론을 진행하려고 했으나 김기현 당시 국민의힘 원내대표의 만류로 취소됐다.

대신 3일 김기현 원내대표와 김도읍 정책위의장 등 원내 지도부가 사퇴했다. 김 원내대표는 "의원총회에서 “남 탓할 일이 아니고 내 잘못이다, 내 탓이라고 생각하고 원내대표인 저부터 쇄신에 앞장서겠다는 마음을 먹었다”며 “공동선대위원장직과 원내대표직을 내려놓겠다”고 밝혔다. 정치권에서는 윤석열 대선후보의 선거대책위원회의 상황과 원내 지도부는 크게 상관 관계가 없지만 사실상 이 대표의 거취 표명을 이끌어 내기 위한 것으로 보고 있다.

