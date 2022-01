"강추위엔 뜨끈한 국물" 롯데마트·롯데온 할인행사

한파 시작된 12월17일부터 1월3일까지 탕·찌개 밀키트 매출 43.2% ↑

12일까지 탕거리 수산물, 밀키트, 탕과 어울리는 주류 할인행사 진행



[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트는 오는 6일부터 12일까지 전점에서 '추운 겨울 따뜻한 탕거리로 즐겨요!' 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

대표 상품으로 '간편 손질 국산 꽃게(500g·냉동·국산)', '탕거리 꽃게(100g·해동·국산)' 등이 있다. 홍합탕이나 바지락 술찜으로 요리하기 좋은 '손질 홍합(900g·냉장·국산)'과 '탕거리 바지락(800g·냉장·중국산)'도 행사가에 판매한다. 이외에도 '남해안 생굴(100g·냉장·국산)', '남해안 생매생이(300g 내외·냉장·국산)', '생물 낙지(100g·냉장·국산)' 등을 선보인다.

탕·찌개류 밀키트는 엘포인트 회원 대상으로 가격 할인 행사를 진행한다. '요리하다 산더미 불고기전골', '요리하다 속이 꽉 찬 꽃게탕', '대상 100일 숙성 묵은지 김치찌개' 등이 대상이다.

한편 탕거리에 어울리는 주류도 준비했다. '롯데마트GO' 애플리케이션(앱) 내 와인 멤버십 '보틀클럽' 회원 대상으로 '킬리카눈 슬라우치 쉬라즈(750㎖)'를 행사가에 선보인다. '롯데 처음처럼 캠핑잔 패키지(250㎖×8입)'도 판매한다.

롯데온 내 롯데마트몰에서도 동일 행사를 진행하며 탕거리 수산물을 포함한 다양한 수산물과 탕·찌개류 밀키트를 할인된 가격에 판매한다. 깊은 국물 맛을 위한 '이맛에바나나 포항 구룡포 라면용 홍게(3㎏)', '생물 자연산 골뱅이 백골뱅이(1㎏)' 등을 판매한다.

한겨울이 본격적으로 시작됨에 따라 탕거리에 대한 수요가 늘고 있다. 롯데마트는 올 겨울 들어 처음으로 최저 기온이 영하 10도 아래로 내려간 지난해 12월17일부터 지난 3일까지 약 20일 동안 꽃게, 홍합, 바지락 등 탕거리로 즐기는 수산물 매출이 전월 동기 대비 29.8% 신장했다고 말했다. 간편하게 조리할 수 있는 탕·찌개류 밀키트 매출은 43.2% 늘었다.

정재우 롯데마트 상품본부 본부장은 "본격적으로 한겨울 한파가 시작되면서 탕거리 수산물과 밀키트에 대한 고객 수요가 늘고 있다는 점을 고려해 이번 행사를 기획하게 됐다"며 "다양한 탕거리 상품과 이에 어울리는 주류까지 부담 없는 가격에 만나볼 수 있는 기회"라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr