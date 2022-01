WHO "오미크론 증상 가볍다는 증거 많아져"

[아시아경제 조현의 기자] 세계보건기구(WHO) 관계자는 오미크론 변이의 증상이 이전 변이보다 비교적 가볍다는 증거가 많아지고 있다며 '좋은 소식이 될 수 있다'고 밝혔다.

압디 마하무드 WHO 코로나19 돌발상황관리 지원팀 상황 관리자는 4일(현지시간) 언론 브리핑에서 이같이 말했다.

마하무드는 "심각한 폐렴을 유발할 수 있는 다른 변이와 달리 오미크론은 호흡기 상부를 감염시킨다는 연구가 점점 더 많이 나오고 있다"며 "좋은 소식이 될 수 있다"고 했다.

일부 지역에서 확진자 수가 역대 최다를 기록하면서도 사망자 수는 이전 유행 때만큼 많지 않은 데 대해 그는 "확진자와 사망자 수 사이의 디커플링(탈동조화)"이라고 진단했다.

오미크론이 처음 보고된 남아프리카공화국에서 최근 확산세가 주춤한 데 대해선 다만 "남아공의 젊은 인구 비중이 상대적으로 높다"며 신중한 입장을 보였다.

마하무드는 오미크론의 전염성이 높은 만큼 많은 사람이 백신을 맞지 않은 국가에서는 위협으로 작용할 수 있다고 우려했다.

그는 "문제는 백신이 아니라 백신 접종과 취약 계층의 접근성"이라며 "오미크론의 영향을 줄이는 최선의 방법은 백신을 공평하게 분배해 각국이 7월까지 자국 인구의 70% 이상에 접종하는 것"이라고 했다.

오미크론용 백신의 필요성에 대해선 "아직 답하기 이르다"면서 "해당 결정을 상업 분야에만 맡겨서는 안 되며 세계적인 협력이 필요하다"고 말했다.

