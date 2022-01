통일부 "월북 추정 탈북민, 주거·생계·취업 지원받아"

[아시아경제 이지은 기자] 통일부는 탈북 1년만에 지난 1일 철책을 넘어 월북한 탈북민이 그간 정부의 생계·취업 지원을 정상적으로 받아왔다고 4일 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 기자들과 만나 관련 질문에 "이번에 월북한 것으로 추정하는 탈북민의 경우, 북한이탈주민법에 따라 신변보호와 주거, 의료, 생계, 취업 등에 대한 전반적인 지원이 이뤄졌었다"고 설명했다.

탈북민은 국내 입국 후 하나원에서 12주간 사회적응 교육을 받은 뒤 거주지 전입 후 5년간 신변보호를 비롯해 취업·교육 등 다양한 지원을 받는다.

한편 미국 국방부가 3월 한미연합훈련 일정 변화가 없을 것이라고 밝힌 데 대한 입장을 묻자 "지금 단계에서는 드릴 말씀이 없다"며 "유관기관 간 협의 과정을 통해 이 문제에 대한 검토는 계속해나갈 것"이라고 답했다. 이와 관련, 대통령 직속 자문기구인 민주평화통일자문회의의 이석현 수석부의장은 지난달 한미연합훈련 연기를 제안한 바 있다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr