부경대, 정시모집 경쟁률 ‘껑충’ … 올해 5.16대 1, 작년보다 큰폭 상승

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교의 정시 경쟁률이 껑충 뛰었다. 2022학년도 정시 신입생 모집 경쟁률은 5.16대 1로 나타났다.

부경대는 지난 30일부터 3일까지 2022학년도 정시 신입생 모집 원서를 접수해 1124명 모집에 5797명이 지원했다고 4일 밝혔다. 지난해는 1319명 모집에 4058명이 지원해 정시 경쟁률은 3.08대 1이었다.

정원 내 경쟁률은 1072명 모집에 5769명 지원으로 올해 5.38대 1이었고 지난해는 1267명 모집에 4013명 지원으로 3.17대 1이었다.

모집 군별로 가군은 530명 모집에 2980명 지원으로 5.62대 1, 나군은 529명 모집에 2758명 지원으로 5.21대 1의 경쟁률을 나타냈다.

가군에서는 물리학과가 12명 모집에 120명이 지원해 10대 1로 경쟁률이 가장 높았고 지구환경 시스템과학부는 12명 모집에 91명이 지원해 7.58대 1의 경쟁률을 나타냈다.

나군에서는 지구환경 시스템과학부가 13명 모집에 133명이 지원해 10.23대 1의 경쟁률을 보였고 정치외교학과는 5명 모집에 42명이 지원, 경쟁률 8.4대 1로 나타났다.

