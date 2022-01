[포토]김수영 양천구청장 위기시 도시기능 '회복 탄력성' 강조

[서울시 자치구 포토뉴스]김수영 양천구청장 3일 오후 3시 구청 3층 양천디지털미디어센터에서 열린 ‘2022 시무식‘에 참석 신년사 발표...채현일 영등포구청장 2일 오전 여의도침례교회 ‘2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 후원 위한 기부나눔 전달식 참석



[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 3일 오후 3시 구청 3층 양천디지털미디어센터에서 열린 ‘2022 시무식‘에 참석해 신년사를 발표했다.

이날 시무식에서 김 구청장은 어떤 위기에도 도시가 원래의 기능을 되찾을 수 있는 ‘회복 탄력성’을 강조했다.

이어 코로나19와 같은 재난 상황에서도 ‘치유’의 힘으로 위기 이전의 상태로 회복하고 ‘도약’할 수 있는 힘과, ‘함께’ 위기를 극복하는 거버넌스를 통해 전 직원과 한마음으로 ‘리질리언스 시티 양천’을 구현해 갈 것을 다짐했다.

채현일 영등포구청장이 2일 오전 여의도침례교회 ‘2022 희망온돌 따뜻한 겨울나기’ 후원을 위한 기부나눔 전달식에 참석해 국명호 담임목사(오른쪽)와 기념촬영을 했다.

여의도침례교회는 이날 온누리상품권 1000만 원을 기부, 상품권은 사회복지공동모금회를 통해 지역내 취약계층에게 나눠 훈훈한 겨울을 날 수 있도록 도울 예정이다.

여의도침례교회는 매년 꾸준한 기부와 나눔활동으로 지역 내 어려운 이웃들을 돕고 있다.

채현일 구청장은 “이웃을 위한 온정의 손길 나눠주신 여의도침례교회에 진심으로 감사드리며, 구민 누구도 소외받지 않는 더불어 잘 사는 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr