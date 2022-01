조항목 NS홈쇼핑 대표이사 “변화·혁신 선도하는 퍼스트 무버 되자”

[아시아경제 임춘한 기자] 조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 3일 "끝없는 도전 정신으로 변화와 혁신을 선도하는 유통업계의 퍼스트 무버(First Mover)가 되자"고 밝혔다.

조 대표이사는 이날 신년사에서 "지난 2년간 코로나19로 인해 패스트 팔로어(Fast Follower)가 아닌 퍼스트 무버만이 생존 가능한 시대가 도래했다"며 "전략적 민첩성의 확보가 중요한 시기"라고 말했다.

조 대표이사는 2022년 전략 방향으로 모바일 지속 성장과 상품·마케팅 차별화, 고정비 극복을 통한 생산성 향상, 신성장동력 육성을 제시했다. 핵심 전략 과제로는 ▲모바일채널 중심의 성장 주도 ▲상품 운영혁신을 통한 생산성과 수익률 개선 ▲디지털 마케팅 역량의 획기적 개선 ▲TC채널의 차별화 성장전략 실행 ▲고객 서비스 만족도 향상 ▲디지털 전환 추진 ▲신규 비즈니스모델 개발 등을 꼽았다.

조 대표이사는 "우리에게 환경은 극복의 대상이고, 목표는 달성하기 위해 있는 것"이라며 "현장 중심의 실행력 강화를 최우선으로 삼고 계획을 반드시 성과로 만들어내는 조직문화로 바꿔 나가자"고 강조했다.

