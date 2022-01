창원시, 경남은행과 손잡고 '특례시 출범 특별 금융상품' 출시

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 특례시 출범을 앞두고 지역은행인 경남은행과 연계한 특별 금융상품을 출시했다.

3일 시에 따르면 창원특례시 출범 기념상품은 가입하는 모든 시민에게 출범 기념 우대이율을 제공하고, 시의 인구가 증가하면 추가 우대금리를 제공하는 상품이다.

가입금액은 100만원부터 가능하며, 경남은행 영업점, 인터넷뱅킹 등을 통해 오는 3월 31일까지 가입할 수 있다.

시는 상품을 특례시 출범에 맞춰 출시해 정책에 대한 호응과 신뢰도를 높이기 위해 경남은행과 수개월에 걸쳐 협의를 진행하는 등 많은 공을 들였다.

허성무 시장은 경남은행 시청지점을 직접 찾아 창원특례시 출범 기념상품 1호 가입자로 이름을 올렸다.

허 시장은 "창원특례시 출범과 함께 출시되는 금융상품은 특례시의 성공적인 출범과 연계해 수익률이 달라지는 구조"라며 "2022년 대전환의 서막에 주인공이 될 시민들에게 이번과 같은 다양한 혜택이 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 시는 오는 13일 창원실내체육관에서 창원특례시 출범식 행사를 개최한다.

'창원의 새로운 미래! 창원특례시로 시작합니다'를 주제로 식전공연과 출범식, 주제 퍼포먼스 그리고 초청가수들의 축하공연 순으로 진행된다.

