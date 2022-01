"이방카, 트럼프에 의회폭동 멈춰달라 수차례 요청"

[아시아경제 조현의 기자] 미국 공화당의 대표적인 반(反)트럼프 인사인 리즈 체니 미 하원의원이 1·6 미 의회 폭동 사태와 관련해 "이방카 트럼프 전 백악관 선임보좌관이 사건 당일 트럼프 전 대통령에게 개입을 요청한 직접적인 증거를 갖고 있다"고 밝혔다.

해당 사태를 조사 중인 미 하원 특별위원회 위원인 체니 하원의원은 2일(현지시간) 이방카가 적어도 두 번 트럼프 전 대통령에게 '폭력 사태를 멈추게 해달라'고 요청했다"고 말했다. 이방카는 트럼프 전 대통령의 장녀다.

그는 "지지자들이 미국 의회에 난입하면서 선거인단 개표를 막기 위해 폭력을 유발하고 경찰관들이 맞는 것을 보고만 있는 사람은 미래 공직에 분명히 적합하지 않다"며 "우리 당은 (트럼프 전 대통령과 헌법 둘 중 하나를) 선택해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "많은 공화당원이 전 대통령을 감싸려 하고 위원회의 활동을 방해하려 하지만 위원회는 단념하지 않을 것"이라며 "결국 팩트가 중요하고 진실이 중요하다"고 했다.

또 "우리는 법에 근거해야 하고 헌법의 충실함에 근거해야 한다"며 "투표가 자신의 목소리를 내는 데 얼마나 중요한지 전 국민이 알 필요가 있다"고 덧붙였다

베니 톰슨 특위 위원장도 CNN에 "위원회는 백악관이 뭔가를 하도록 요청받았다고 믿을만한 중요한 증거를 갖고 있다"며 체니 의원의 주장을 뒷받침했다.

톰슨 위원장은 "내가 유일하게 말할 수 있는 것은 어떤 일에 책임을 지고 있는 사람이 무슨 일이 일어나고 있는지를 보면서도 아무것도 하지 않는 것은 매우 이상한 일이라는 것"이라고 트럼프 전 대통령을 간접적으로 겨냥했다.

다만 트럼프 전 대통령의 행동에 대한 범죄 유무에 대해서는 언급하지 않으면서 "법무부에 수사 의뢰를 해야 하는 것이 있다면 그렇게 할 것"이라고 말했다.

