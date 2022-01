[아시아경제 지연진 기자] IBKS제15호스팩 IBKS제15호스팩 373200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,420 전일대비 45 등락률 +1.89% 거래량 590,538 전일가 2,375 2022.01.03 14:29 장중(20분지연) 관련기사 IBKS제15호스팩, 최대주주 길상필 등 2명으로 변경 close 은 하인크코리아를 흡수합병하면서 최대주주가 에스브이인베스트먼트 등 2명에서 길상필 등 2명으로 변경됐다고 3일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr