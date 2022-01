반도건설, 박현일 총괄사장…김용철·이정렬 각자대표 체제로

반도건설은 신년 정기인사를 통해 경영조직을 총괄사장과 사업부별 각자 대표 체제로 변경했다고 3일 밝혔다.

박현일 총괄사장은 초고층 건축·설계 계획분야 박사로 이론과 실무를 겸비한 건설경영 전문가다. 삼성물산 주택사업본부장 출신으로 목동 트라팰리스, 반포 래미안 퍼스티지, 이촌 래미안 첼리투스 등의 사업을 총괄했다. 2015년 반도건설에 입사해 현재 대표이사를 맡고 있다.

영업부문 김용철 대표(사장)는 1999년 반도건설에 입사해 부산 온천동 초고층아파트 반도보라스카이뷰를 비롯해 동탄, 김포, 세종, 평택 등 신도시 주택사업을 분양 초기부터 준공까지 수행했다.

시공부문 이정렬 대표(부사장)는 1992년 반도건설에 입사해 전국에 10만가구를 공급하는데 일조했다. 30년 '반도맨'으로 시공, 환경, 안전부분에 이론과 현장실무를 겸비한 전문가로 평가받고 있다.

반도건설 관계자는 "이번 정기 인사를 통해 사업부별 각자 대표 중심의 전문성과 투명성, 책임경영 체제를 강화했다"고 설명했다. 또 안전경영본부를 대표 직속으로 승격시켜 시공 안전을 강조했다고 덧붙였다.

아래는 반도건설그룹 정기임원 승진 인사 내용이다.

<반도홀딩스>▶부사장 신동철 ▶상무 이정호, 송한규 <반도건설>▶총괄사장 박현일 ▶영업부문 대표 김용철 ▶시공부문 대표 이정렬 ▶부사장 정용훈, 권재현 ▶상무 김희수, 안재식, 이정훈, 김현수, 왕호, 김용권, 김성욱 ▶상무보 한호석 <반도종합건설>▶상무 백귀석

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr