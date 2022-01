공수처, 윤석열 조선일보 일가 수사무마 의혹 고발사건 檢에 단순이첩

[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 조선일보 사주 일가에 대한 수사를 무마했다는 윤석열 국민의힘 대선후보 관련 의혹 고발사건을 검찰에 넘겼다.

3일 사법정의바로세우기시민행동(사세행)과 법조계에 따르면, 공수처는 사세행이 조선일보 사주 일가 수사를 무마한 혐의로 윤 후보 등을 고발한 사건을 지난달 28일 검찰에 단순이첩했다. 단순이첩은 해당 사건이 수사대상에 해당하지 않거나 다른 수사기관에서 수사하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 해당 수사기관에 송부하는 결정이다.

사세행은 지난해 6월29일 윤 후보 등을 직권남용, 직무유기, 부정청탁방지법 위반 혐의로 고발했다. 윤 후보는 서울중앙지검장과 검찰총장으로 일한 시절 방상훈 사장과 비밀회동까지 하고 조선일보 관련 사건 수사를 무마시켰다는 의혹이 불거져 시민단체 등에 수차례 고발됐다.

김한메 사세행 대표는 공수처의 단순이첩에 "공수처의 설립 취지를 몰각시키는 무책임한 처사"라고 비판했다.

