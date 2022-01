쌍용차, 새해 프로모션…장기 저리할부 등 혜택

[아시아경제 유제훈 기자] 쌍용자동차는 1월 '새해 새 출발 특별 프로그램'을 운영한다고 3일 밝혔다.

쌍용차에 따르면 코란도 및 티볼리, 티볼리 에어에 대해선 선수금(0~50%)에 따라 최대 36개월의 할부기간을 선택할 수 있는 '마이 초이스 무이자 할부 프로그램'을 운영한다. 이와 함께 선수금 없는 스페셜 할부로 구매시 80만원을 지원하며, 선수금 30% 납부시 0.9%(36개월)의 제로 할부, 선수금 10% 납부시 2.5%(60개월), 선수금 없이 2.9%(60개월) 등의 저리 할부 혜택을 준다.

또 일시불로 구매할 경우엔 최첨단 안전주행 보조시스템(ADAS) 딥 컨트롤 패키지 또는 새해 복 드림 50만원 지원금 중 선택이 가능하다.

올 뉴 렉스턴 구매고객에겐 선수금 없는 스페셜 할부로 구매시 50만원을 지원하며, 선수금 없이 3.5%(72개월), 선수금 30% 납부시 2.9%(60개월)의 장기 저리 할부를 운영한다. 렉스턴 스포츠&칸 역시 선수금 없이 3.5%(60개월) 및 3.9%(72개월)의 장기 저리할부 중 선택할 수 있다.

이외에도 쌍용차는 7년 이상 노후차량 보유 고객이 올 뉴 렉스턴을 구매할 경우 30만원을, 코란도 및 티볼리&에어는 20만원을, 15년 경과 차량 보유고객이 렉스턴 스포츠&칸 구매시 20만원을 지원해주는 노후차 교체지원 프로그램도 지속 운영한다. 아울러 차종별 재 구매 대수(쌍용차)에 따라 최대 30만원을 할인해주는 로열티 프로그램, 소상공인 및 자영업자가 렉스턴 스포츠&칸을 구매할 경우 20만원 추가 할인혜택등을 제공한다.

