2022영주세계풍기인삼엑스포 인정제품 ‘공식상품화권자’ 공모

공식휘장 사용권리 부여·공식홈페이지 제품 홍보



엑스포 파급효과 극대화, 지역 참여 분위기 조성

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 영주세계풍기인삼엑스포 이희범 조직위원장은 지역 내 우수제품을 선발하고 엑스포 파급효과를 극대화하고자 인정제품 공식상품화권자를 공모한다고 3일 밝혔다.

공모신청 대상은 농축산물 가공식 제품을 제조하거나 판매하는 영주시내 사업체이다.

응모제품에 대해서는 엑스포 이미지 적합성과 지역의 대표성, 인지도, 독창성 등 내부 심사를 거쳐 조직위가 선정한다. 식품의 안정성과 관련된 검사나 조사 결과 부적합 판정을 받은 제품 등은 공모 대상에서 제외한다.

최종 선정된 인정제품 공식상품화권자에게는 무상으로 공식휘장 사용권리를 부여한다. 허가받은 날로부터 올해 10월 23일까지 2022영주세계풍기인삼엑스포 인정제품 공식 명칭 사용권과 엑스포 공식 휘장을 활용한 제품의 제작 판매가 허용된다.

또한 엑스포 홈페이지에 인정제품이 게재되는 권리도 주어진다.

신청은 오는 7월 4일까지 엑스포 조직위로 방문 접수하면 된다.

공모신청에 관한 자세한 사항은 엑스포 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며 기타 문의는 영주시 엑스포기획단으로 하면 된다.

시 관계자는 2022영주세계풍기인삼엑스포의 성공적인 개최에 함께 동행하는 지역 우수업체들의 많은 참여를 바란다고 했다.

2022영주세계풍기인삼엑스포는 '인삼 세계를 품고 미래를 열다'라는 주제로 오는 9월 30일부터 10월 23일까지 24일간 경북 영주시 풍기인삼문화팝업공원 일대에서 개최된다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr