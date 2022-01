우체국쇼핑, 설 맞아 최대 40% 할인 판매

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 임인년 새해 설 명절을 맞아 3일부터 25일까지 23일간 전국의 우수 특산물을 최대 40% 할인하는‘우체국쇼핑 설 선물대전’ 행사를 진행한다.

겨울 인기상품인 한라봉은 20% 할인된 3만2000원에, 곶감은 15% 할인된 5만1000원에, 가족의 입맛과 건강을 모두 챙길 수 있도록 한우세트는 32% 할인된 6만5000원에 판매한다.

고객들이 명절선물을 저렴하게 준비할 수 있도록 다양한 혜택도 마련했다. 전 고객 대상으로 행사기간 동안 매주 최대 4000원 할인쿠폰을 제공하며, 매일 2회(오전 10시, 오후5시) 한정수량을 파격특가에 판매한다. 이벤트 참여 고객(구매?방문고객)을 대상으로 추첨을 통해 식기세척기, 공기청정기, 한우 등 다양한 경품도 제공한다.

우체국쇼핑은 전국 우체국, 인터넷 우체국쇼핑몰, 우편고객센터를 통해 쉽고 편리하게 주문할 수 있다.

