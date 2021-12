[아시아경제 지연진 기자] 솔루에타 솔루에타 154040 | 코스닥 증권정보 현재가 3,130 전일대비 15 등락률 +0.48% 거래량 58,044 전일가 3,115 2021.12.28 15:30 장마감 관련기사 솔루에타, 롯데케미칼 출신 양삼주 COO 신규 선임…“소재 사업 역량 강화”시노펙스, 수입 의존 액체필터용 MB소재 국산화 성공에 강세! ... 다음 챙겨야할 핵심주는?[특징주]솔루에타, 자체 개발 코로나19 99% 사멸 소재로 필터사업 강화 close 는 종속회사인 디티에스가 280억원 규모의 주주배정 방식의 유상증자를 결정했다고 28일 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr