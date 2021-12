신한금융, 디지털부문장으로 김명희 부사장 신규 영입

국내 대표 여성 DT 전문가…그룹 전체 디지털·ICT 전략 총괄



[아시아경제 이광호 기자]신한금융지주는 24일 그룹 최고 디지털 책임자(CDO)에 김명희 부사장을 신규 영입했다고 밝혔다.

신한지주는 경쟁 금융그룹 및 빅테크·핀테크와의 디지털 경쟁에서 앞서가기 위해 디지털·ICT 전문성과 디지털 전환(DT) 추진 경험 및경영역량을 갖춘 디지털 인재를 찾아왔다.

이번에 영입한 김 부사장은 국내의 대표적인여성 DT 전문가로, 한국과학기술원(KAIST) 전산학부를 졸업한 뒤커리어를 시작한 한국IBM에서약 23년간 근무했다.

2013년에는 SK텔레콤으로 자리를 옮겨 새로운 도전에 나섰고, 솔루션컨설팅본부장으로서 디지털 신기술을 활용해 고객과 산업에 맞는 사업모델과 상품을 제안하는 다수의 DT 컨설팅 프로젝트를 수행하며 역량을 인정받았다.

또한 2017년에는 행정안전부 국가정보자원관리원장에 임명되며 정부의 '민간 우수인재 헤드헌팅' 제도 도입 이후 발탁된 최초 여성 고위 공무원이 됐다.

김 부사장은 중앙부처의 정보 시스템을 관장하는 단순 운영기관이었던 국가정보자원관리원에 디지털 혁신 드라이브를 걸었다는 평가를 받고 있다. 임기 중 AI, 빅데이터, 클라우드 등 신기술을 도입하며 운용 효율성 제고와 서비스 혁신을 주도했으며, 빅데이터를 활용한과학적 행정 확산, 프로세스 혁신, 예산절감, 고객만족도 제고 등의 성과를 이뤄냈다.

이를 바탕으로 2018년 아시아태평양 지역 '디지털 트랜스포메이션 리더', 2019년 '대한민국 올해의 CIO 대상'을 수상하는 등 대외적으로도 성과를 인정받았다.

신한지주는 김 부사장 영입과 함께 DT에 더욱 속도를 낼 계획이다. 또한 그룹 내 '디지털 거버넌스' 전반을 재편해 DT 추진 분야를 더욱 확대하고, 금융 및 비금융 플랫폼 강화에도 본격적으로 나설 예정이다.

신한지주 관계자는 "그동안 신한금융은 조용병 회장을 중심으로 그룹 차원에서 속도감 있게 DT를 추진해 왔다"며 "이번에 영입한 김 부사장과 함께 그룹 내 디지털 매트릭스를 강화하고, 신속하고 일관성 있는 디지털 전략을실행해 고객들에게 더 쉽고 편안한, 더 새로운디지털 금융을 선보일 계획"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr