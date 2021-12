한화건설 혁신기술 시상식…우수기술 현장 적용·추가 지원

한화건설은 중소 협력사와 동반성장 및 기술협력을 강화하기 위해 마련한 '2021 한화건설 혁신기술 공모전'의 시상식을 23일 개최했다고 밝혔다.

서울 중구 한화빌딩에서 진행된 이번 시상식은 윤용상 한화건설 건축사업본부장과 기술공모전 수상자 등 최소한의 인원이 참석해 방역지침을 준수하며 진행됐다.

지난 10월 15일부터 11월 26일까지 한화건설 홈페이지를 통해 공모 제안서 접수를 받았고 국내 중소기업, 스타트업, 대학(원), 연구기관 등에서 총 178건의 기술 아이디어가 접수됐다. 한화건설은 제안된 기술을 투자가치성, 창의성, 효율(효과)성, 확대가능성의 4가지 항목으로 평가해 지난 21일 기술발표회를 가졌고 최종 7개 수상작이 선정됐다.

대상으로 선정된 유석토건(주)의 '락 드릴링 공법'은 지속적으로 이슈가 되고 있는 공사현장 소음 및 진동문제를 개선하는 암반 천공 공법이다.이 기술은 암반 굴착시 활용 되는 기존 공법 대비 소음, 진동, 분진 문제를 효과적으로 개선했고 운영장비 효율성도 뛰어나 높은 평가를 받았다.

또한 금상은 (주)창소프트아이앤아이가 제안한 '빌더허브(BuilderHub) 공종별 상세설계자동화 BIM기술', 은상은 (주)플러스데크의 '플러스 비닐거푸집', 동상은 (주)참슬테크의 '빅데이터를 활용한 AI기반 주차장 융합 플랫폼'이 선정됐다. 우수상은 피에이치탑다운(주), (주)GD컨설턴트, (주)부일건화가 선정돼 각 사에 상패 및 상금이 수여됐다.

한화건설은 수상한 기술을 포함해 접수된 모든 기술에 대해 추가 지원 혜택을 검토한다. 기술 아이디어 검증에 필요한 건설현장 및 테스트베드를 지원하거나 공동개발 지원등 연구개발 협력, 협력사 등록 등을 추진할 예정이다.

또한 한화건설 홈페이지에 구축된 신기술, 신공법 발굴 및 지원 플랫폼인 '기술제안센터'를 상시적으로 운영하는 등 협력사와의 상생협력을 지속해 나갈 계획이다.

윤용상 건축사업본부장은 "앞으로도 중소기업 및 스타트업의 기술 지원을 통해 상생협력 및 ESG(사회·환경·지배구조)경영을 적극 추진할 것"이라고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr