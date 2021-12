동명대, 7개 산업·경제 기관 ‘두잉인재 양성’ 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대학교는 부산지역 총 7개 산업·경제 주역 기관과의 재학생 인턴십 등 ‘두잉(Do-ing)인재’ 양성 협약을 지난 13일 체결했다.

협약체결 기관은 ▲기술보증기금 ▲부산산업과학혁신원 ▲부산창조경제혁신센터 ▲부산테크노파크 ▲사단법인 사회적기업연구원 ▲재단법인 부산디자인진흥원 ▲재단법인 부산 인재 평생교육진흥원이다.

협약에서 동명대학교와 기관은 ▲재학생 인턴십 운영 등을 통한 실무 경험과 기량 연마 ▲공동협의체 구성을 통한 신기술 개발과 애로사항 해결 ▲재학생 미래 설계 등 관련 특강 개설과 강사 선임 등 해당 분야 인재 양성에 상호 협력해 나간다.

전호환 총장은 협약 단체에게 동명대학교가 펼치는 교육혁신인 Do-ing 교육에 대한 취지를 영상과 함께 설명했다. 부산과 동명대학교의 동반 발전을 도모하는 대학 주변 인프라 구축에 대한 청사진도 제시했다.

전 총장은 “중간중간 기관 단위 코칭 방식의 활동으로 동명대학교의 모든 학과 학생이 졸업 후에 국내외로 나아갈 ‘진로 이정표’를 만들어 줄 것”이라고 말했다.

협약식에서는 동명대학교 멘토 교수인 나누기월드의 나해리 대표와 박형배 씨가 미녀와 야수, 알라딘 OST를 연주하는 작은 공연도 펼쳤다.

박형배 씨는 시각장애를 이겨내고 청년 예술가로 활동하다 동명대 객원교수로 활동하게 됐다.

나누기월드는 장애인과 비장애인이 음악과 문화예술로 화합하도록 청년예술인 활동이 저조한 부산지역에서 전문음악인이 만든 청년 기업이다.

