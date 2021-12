경북 구미시, 보육정책 평가 ‘우수’ 지자체 선정

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 구미시가 2021년 보육 정책 우수 지방자치단체 평가에서 우수상의 영예를 거머쥐었다.

보건복지부는 매년 전국 광역·기초 지방자치단체를 대상으로 보육사업 추진실적을 평가해 포상을 주고 우수사례를 전파하고 있다.

이번 평가는 보육교사 처우개선과 예산 집행관리, 안전관리, 공보육 확충 등 7개의 보육 관련 분야에 대해 이뤄졌다.

시는 올해 국공립 어린이집 3개를 확충하고 시간제 보육 어린이집 5곳 추가 운영, 공공형 어린이집과 열린 어린이집 49곳 신규 선정, 교직원 근속 수당을 비롯한 각종 처우 개선비 지원 등을 행했다.

내년도 하반기 개관을 목표로 구미시 육아종합지원센터 건립을 추진해 체계적이고 종합적인 보육 서비스의 구심점으로 삼을 방침이다.

장세용 시장은 “코로나19 사태 속에서도 안심 보육환경이 조성될 수 있었던 것은 보육 현장의 헌신과 노고 덕분”이라며 “앞으로도 아이, 부모, 교사가 모두 행복한 보육환경을 마련하기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.

