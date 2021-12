배달 수수료 부담…노브랜드버거, 가맹점 로열티 낮추고 판매가 인상

‘업계 최초’ 본사 로열티 8%→ 4%로 축소

론칭 후 첫 판매가격 114원 인상 결정

[아시아경제 임혜선 기자] 신세계푸드가 배달수수료 인상에 부담을 느끼는 노브랜드 버거 가맹점을 위해 로열티를 낮추고, 판매가를 인상한다.

신세계푸드는 내년 1월부터 가맹점에서 발생하는 배달매출 가운데 본부에 내는 로열티를 기존 8%에서 절반인 4%로 축소하기로 했다고 10일 밝혔다. 이번 신세계푸드의 배달매출 로열티 축소는 국내 프랜차이즈 업계 최초로 진행되는 것으로 노브랜드 버거 가맹점과의 동반성장과 상생을 위해 내린 결정이다.

신세계푸드 김규식 프랜차이즈 담당은 “내년 노브랜드 버거 사업 방향에 대해 가맹점과 공감하기 위해 지난 8일 진행한 동반성장 컨벤션에서 급격한 배달료 증가에 따른 어려움을 토로하는 브랜드 파트너들의 목소리를 본부에서 적극적으로 검토해 결정한 것”이라고 설명했다.

실제 코로나19 재확산으로 인한 비대면 트렌드 확산과 연말을 앞두고 배달 대행업체마다 라이더를 확보하기 위해 배달료를 인상하면서 외식업계 가맹점주들의 부담은 더욱 커지고 있다. 가맹점주에게 배달료를 소비자에게 어느 정도 전가할지 결정할 권한이 있지만, 경쟁이 치열한 외식시장에서 배달주문을 한 건이라도 더 받기 위해서는 가맹점주가 높아진 배달료를 스스로 감수할 수 밖에 없는 실정이기 때문이다.

이와 함께 신세계푸드는 내년 최저임금 인상과 최근 급등한 원재료비, 물류비, 배달료 등 제반 비용 증가에 따른 브랜드 파트너들의 매장 판매가 인상 요청을 반영해 론칭 3년 만에 처음으로 판매가를 올린다. 평균 인상률은 2.8%다. 브랜드 콘셉트인 가성비를 유지하기 위해 최선을 다하자는 브랜드 파트너와 본부의 협의에 따라 인상폭을 최소화하기로 해다. 28일부터 진행될 노브랜드 버거 판매가 인상에 따라 그 동안 가장 저렴했던 그릴드 불고기 세트의 가격은 3900원에서 4200원으로 높아졌다. 다만 이 가격은 타 버거 브랜드의 유사 메뉴 대비 약 20% 저렴하게 유지할 수 있도록 했다.

동시에 신세계푸드는 공급처 다변화나 계약재배 등을 통한 원재료비 절감과 물류, 시스템 등 제반 활동에 효율성을 높인다.

한편 신세계푸드가 2019년 가성비 콘셉트로 선보인 노브랜드 버거는 뛰어난 맛과 품질, 합리적인 가격, 감각적인 인테리어, 독특한 마케팅 등이 호응을 얻으며 버거 주 소비층인 MZ세대뿐 아니라 예비 가맹점주 사이에서 인기를 끌고 있다. 실제 지난해 7월 노브랜드 버거 가맹사업을 시작한 이후 매월 1000여 건의 가맹 문의가 접수되고 있으며, 매월 10여 곳의 가맹점이 신규 오픈해 업계 최단기간인 1년 6개월 만에 100호점을 돌파했다. 신세계푸드는 연말까지 노브랜드 버거 매장을 170호점까지 오픈한다는 목표다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr