건강한 식생활 찾아보자 … 부산교육청, 10일 학교급식연구회 성과발표회

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청은 10일 ‘2021학년도 온라인 학교급식 연구회 운영성과 발표회’를 연다.

발표회는 온라인으로 진행되며 관내 영양교사와 영양사, 식품 위생직원, 교육청 관계자 600여명이 참여한다.

학교급식 연구회는 학교급식의 내실화와 학생의 영양·식생활 교육을 위해 영양교사와 영양사로 구성된 자발적 연구모임이다.

연구회는 학교 밥상연구회, 업무표준화연구회, 특수학교 영양교육연구회, 학급급식레시피연구회, 푸드교육상담연구회, 학교 영양교육연구회, 학교급식클라쓰교육연구회, 학교 영양상담 교육연구회 등 총 8개 소연구회로 이뤄져 있다.

발표회에서 부산일과학고 3학년 신영빈 학생이 ‘학교급식 빅데이터 구축을 위한 시스템 제안’을 주제로 발표한다.

신영빈 학생은 교육부 학교급식 국민 아이디어 공모전에서 최우수상을 받았다.

소연구회는 향토 음식, 채식 요리, 세계음식을 주제로 지난 1년간 학교급식 운영 연구성과를 발표한다.

부산시교육청은 발표회에서 발표와 운영성과물을 성과보고서 책자로 만들어 단위학교에 보급할 계획이다.

남수정 시 교육청 학교 생활교육과장은 “발표회는 학교급식 운영 내실화와 급식 질 향상으로 학생의 건강한 식생활을 돕기 위한 것이다”라고 말했다.

