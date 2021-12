통일부, "북한 가짜 뉴스 대북정책 왜곡 모니터링 시급"

[아시아경제 유인호 기자] 통일부가 북한 관련 가짜뉴스의 확산이 대북정책 환경을 왜곡할 수 있다며 전문가들과 협의해 모니터링 체계를 개선해 나가기로 했다.

이종주 통일부 대변인은 6일 정례브리핑에서 내년 예산에 북한 관련 가짜뉴스 모니터링 사업 예산(2억원)이 반영된 것과 관련, “모니터링 대상이나 정보 판별기준, 방식 등 세부 사항은 전문성을 갖춘 기관들과 충분히 협의하며 구체화하겠다”고 밝혔다.

이 대변인은 “국회의 예산안 심의 과정에서 북한 관련 허위 조작정보들이 뉴미디어를 중심으로 확산하는 경우가 빈번히 발생하고 이로 인해 정책 추진 환경이 왜곡되는 등 다양한 폐해가 야기되고 있다”며 “체계적인 모니터링이 필요하다는 취지로 예산이 증액됐다”고 말했다.

다만 구체적인 사업계획은 아직 마련 중이라며 “국회의 예산 증액 취지에 맞게 사업이 집행되도록 정해나가겠다”고 덧붙였다.

지난 3일 국회 본회의를 통과한 2022년도 통일부 예산에는 북한 관련 가짜뉴스 모니터링사업 예산이 처음으로 반영됐다.

그동안 북한 김정은 노동당 총비서의 사망설 등 잘못된 정보가 유포된 사례가 있어 정부가 전문가들에 의탁해 모니터링 대응책을 마련하려는 것으로 보이지만, 일각에선 모니터링 범위나 방식 등에 대한 실효성 문제도 제기한다.

한편 청와대가 종전선언 논의를 위한 친서를 김 총비서에게 보내는 방안을 검토 중이라는 일부 매체의 보도에 대해선 “추측성 기사에 대해 답변을 드리는 것은 적절하지 않다”고 선을 그었다.

그러면서 “종전선언 추진 문제에 대해 미국을 비롯한 유관국들과 긴밀히 협의해오고 있다”는 기존 입장을 재확인했다.

