[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 이달 ‘마블 상품 쇼핑하고, 여행 고!’ 경품 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 주 단위로 다이소 매장과 샵다이소에서 진행하며, 응모방법은 마블 시리즈 상품 3개 포함 총 1만 원 이상 구매하고 다이소멤버십을 적립하면 된다. 동시 응모는 가능하지 않고 매장과 샵다이소 합산금액이 아닌 개별 금액으로 적용된다,

매주 마블 시리즈 상품 최대 구매자에게 페어몬트 앰배서더 서울 여행 패키지, 추첨을 통해 인터컨티넨탈 서울 코엑스 여행 패키지와 샵다이소 럭키 산타박스를 증정한다.

다이소 관계자는 “샵다이소에 보내주시는 성원에 보답하기 위해 이번 이벤트를 준비했다”며 “한 달 동안 매주 진행되는 이벤트와 함께 즐거운 연말을 보내시길 바란다”고 말했다.

