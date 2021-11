허성무 창원시장, 소상공인 우수상품 온라인 판로개척 나서

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 티몬과 협력해 지역 우수상품 온라인 판로를 개척한다.

시는 30일 시정회의실에서 이커머스 기업 티몬과 지역 우수상품 온라인 판매지원을 위한 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 티몬은 온라인 플랫폼 분야에서 축적된 운영과 경험을 바탕으로 커머스 사관학교를 설립하고, 라이브커머스를 활용해 지역 소상공인 상품의 판로개척을 지원한다.

또 티몬에서 창원의 우수상품을 판매하고, 지역 소상공인에게 디지털커머스 판매 활성화를 위한 필수 교육과정을 지원해 지역 상품의 판로개척에 실질적인 도움을 제공할 계획이다.

시는 협력관계를 바탕으로 관련 정부 공모사업을 신청, 국비 예산도 확보할 계획이다.

장윤석 티몬 대표는 "소상공인 온라인 판로 확대로 소상공인과 상생을 위해 노력하겠다"며 "시와 지속적인 협력관계를 구축해 기업의 사회적 책임을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

허성무 시장은 "콘텐츠커머스에 큰 강점이 있는 티몬의 풍부한 경험을 바탕으로 지역 소상공인에게 다양한 비결을 전수해 줄 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 시와 티몬은 업무협약에 따른 첫 프로젝트로 '창원 한 달 살기'를 연내에 추진한다. 티몬 MD와 크리에이터들이 창원에 직접 한 달 동안 살면서, 숨겨져 있던 지역의 상품을 발굴하는 과정을 동영상 콘텐츠로 제작할 계획이다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr