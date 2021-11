SPC 던킨, 연말 캠페인 ‘던킨 치어스’ 전개

[아시아경제 문혜원 기자] 던킨은 연말 캠페인 ‘던킨 치어스(CHEERS)’를 전개한다고 29일 밝혔다.

먼저 크리스마스를 대표하는 레드와 화이트 색상을 적용한 윈터 도넛을 선보인다. 도넛 모양의 레드벨벳 케익에 크림치즈 필링을 가득 채워 부드러운 맛을 살리고, 그 위에 레드벨벳 쿠키를 부숴 올린 레드벨벳 크림치즈 필드와 레드벨벳 케익 위에 달콤한 크림치즈 글레이즈를 입힌 레드벨벳 크림치즈 글레이즈드로 구성됐다. 이외에도 겨울 눈사람, 트리 등을 도넛으로 형상화한 ▲콧대 높은 눈사람 ▲해피 트리 도넛 ▲브라운 쿠키맨 도넛과 눈꽃 모양 스프링클, 코코넛 가루를 도넛에 토핑해 눈 내리는 모습을 연출한 ▲퍼플 스노우링 등도 출시한다.

‘오레오(Oreo)’와 협업한 도넛 3종도 출시한다. 필드 도넛에 크림치즈 필링을 채우고 오레오 쿠키를 토핑한 오레오 크림치즈 필드, 민트 필링과 민트 코팅이 선사하는 달콤한 민트 맛으로 민초파의 취향을 저격하는 오레오 민트링 필드, 다크초콜릿 코팅 위에 잘게 부순 오레오 쿠키를 듬뿍 올린 오레오 초코링으로 만나볼 수 있다. 오레오 쿠키를 원료로 활용해 만든 쿠키앤크림 음료 ‘오레오 쿨라타’도 새롭게 선보인다.

던킨은 아웃도어와 인도어를 아우르는 하이브리드 캠핑 브랜드 ‘브루클린 웍스’와 손잡고 캠핑 굿즈 시리즈를 선보인다. 지난 26일 공개한 첫 번째 굿즈 ‘캠핑 와인글래스’를 시작으로, ‘스토리지 박스’, ‘멀티 우드스툴’, ‘캠핑 박스’ 등을 연말까지 순차 공개할 예정이다.

