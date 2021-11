SSG닷컴, 겨울철 아우터 행사…최대 80% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 다음달 5일까지 ‘윈터 원더랜드 : 패션 편' 프로모션을 열고, 인기 상품을 엄선해 최대 80% 할인한 가격에 판매한다고 29일 밝혔다.

대표 상품으로 해외 명품 브랜드의 패딩 재킷, 코트 등을 판매한다. 몽클레어, 무스너클 패딩 재킷을 정상가 대비 최대 50% 할인한 가격에 판매하며 텐씨, 파라점퍼스, 스톤아일랜드 등 아우터도 할인 가격에 구매할 수 있다.

아웃도어·스포츠웨어 브랜드의 겨울 신상 아우터 상품도 준비했다. 남성·여성·아동 패션에서는 코트, 무스탕 의류와 최근 인기를 끌고 있는 짧은 기장의 ‘숏패딩’ 위주로 행사 상품을 구성했다.

SSG닷컴 관계자는 “숏패딩, 어그 부츠 등 고객이 많이 찾는 인기 품목 위주로 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 트렌드를 반영한 다채로운 행사를 계속해서 선보일 계획”이라고 말했다.

