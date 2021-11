[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 오는 30일 오후 2시 다목적체육관에서 채용박람회를 개최한다.

이번 채용박람회는 산청 지역에서 처음으로 열리는 채용 행사다.

지역 내 강소기업과 중견기업 등 10여개 기업이 현장 면접에 직접 참가한다. 여기에 40여개의 간접 참가업체들이 참여해 인재 채용에 나선다.

구직자들은 현장에서 지원하고자 하는 업체에 이력서를 제출하고 면접을 볼 수 있으며 구직 상담도 받을 수 있다.

부대행사로 AI를 활용한 VR 면접체험관, 자기소개서 첨삭 등의 프로그램과 함께 성공 취업 타로점 보기, 무료 증명사진 촬영 등도 진행될 예정이다.

산청군 상공협의회에서도 구직자들의 채용박람회 참여를 적극적으로 돕는다. 상공 협읜 참가자에게 커피 쿠폰과 수건, 핸드크림 등의 기념품을 전달한다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr