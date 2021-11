광주 서구, 공직자 대상 ‘사회적가치 역량강화 교육’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 공직자를 대상으로 사회적 가치 역량강화 및 인식향상을 위한 교육을 진행했다고 23일 밝혔다.

이번 교육은 ‘지역 문제 해결의 조건’이란 주제로 광주지역문제해결플랫폼 곽복임 사무처장을 강사로 초빙해 ▲광주지역 문제해결 플랫폼 사례 톺아보기 ▲시민참여 혁신 사례 ▲민?관?공 협업을 위한 일의 언어 등의 내용을 다뤘다.

또 최근 다양한 분야에서 활용하고 있는 사회혁신 문제해결 방법인 리빙랩 성공사례를 중심으로, 공직자가 사회적 가치 실현을 위해 다양한 문제해결 주체들과 협업하는 방법을 배우고, 궁극적으로 서구 주민을 위한 사회적가치를 창출하고 확산하는 데 목적이 있다.

서구는 주민의 사회적 가치 역량강화를 위해 지난해 9월 개관한 서로西路이음 사회적가지지원센터를 중심으로 ▲리빙랩 멘토링 지원 ▲리빙랩 공모사업 실시 ▲우수사례 벤치마킹 기회 제공 등 주민주도로 문제해결 주체와 협업을 통해 지역사회의 문제를 해결하는 기회를 제공할 계획이다.

서대석 서구청장은 “이번 교육을 통해 직원들이 공직자로서 정책을 수행 하는 과정에 사회적가치를 실현하는 방법을 고민해 보는 계기가 되길 바란다”며 “주민 스스로 지역문제를 발굴하고 해결방안을 찾는 사회혁신 역량강화를 위해 다각적인 지원과 노력을 기울이겠다”고 말했다.

