[아시아경제 오주연 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,700 전일대비 1,900 등락률 +2.27% 거래량 2,189,424 전일가 83,800 2021.11.22 15:30 장마감 관련기사 반도체·자동차 강세에 다시 3000피…전일比 1.4% 상승 마감NH아문디자산운용, HANARO Fn 골프테마 ETF 등 2종 24일 상장기아, 신형 니로 티저 공개…서울모빌리티쇼서 첫 선 close 는 지난 19일 자기주식 44만2442주를 1주당 8만3800원에 처분했다고 22일 공시했다. 1주당 처분가액은 처분일인 지난 19일 종가 기준이다. 이번 처분은 2021년 임금 및 단체 협약 협상에 따른 것이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr