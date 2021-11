'두 아이 엄마 vs. 토리 엄마' 논란…한준호 결국 사과 "출산 여부로 여성 구분한 것 아냐"

[아시아경제 황수미 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 수행실장인 한준호 의원이 여야 대선 후보 부인들의 출산 여부를 비교했다가 논란이 일자 사과했다.

20일 한 의원은 자신의 페이스북을 통해 "며칠 전 제 글로 인해 불편함을 느끼셨거나 상처받으신 분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "결코 여성을 출산 여부로 구분한 것은 아니지만 표현 과정에서 오해의 소지가 있었다는 점을 인정한다"면서 "앞으로 더 세심하게 살피고 성찰하는 기회로 삼겠다"고 고개를 숙였다.

앞서 한 의원은 이 후보의 부인 김혜경씨와 윤석열 국민의힘 후보의 부인 김건희씨를 출산 경험 유무로 비교해 논란을 일으켰다.

한 의원은 지난 17일 자신의 페이스북에 김혜경씨와 김건희씨를 언급하며 "두 아이 엄마 김혜경 vs 토리 엄마 김건희. 영부인도 국격을 대변한다"고 했다.

토리는 윤 후보 부부 반려견의 이름이다. 김혜경씨가 두 아이를 출산한 반면 김건희씨는 슬하에 자녀가 없다는 점을 강조한 것으로 보인다.

한 의원의 이러한 발언은 출산 여부를 우열의 기준으로 삼은 것으로 해석되며 논란을 빚었다.

누리꾼들은 "애 낳으면 국격이 올라가는 거냐", "시대가 어느 시대인데 출산으로 평가하냐", "너무나 경솔한 발언이다. 사과하라" 등 비판적인 반응을 보였다.

특히 김건희 씨가 과거 국정원 댓글 수사 파문이 커졌을 당시 충격을 받아 유산한 사실이 알려지면서 비판 여론은 더욱 거세졌다.

국민의힘은 이를 두고 "출산 못 한 여성은 국격을 떨어뜨리는 사람인가"라며 비판을 쏟아냈다.

논란이 커지자 한 의원은 두 사람의 수식어를 삭제하고 '김혜경 vs 김건희'로 수정했다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr