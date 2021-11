광주 찾은 심상정, 尹 겨냥 "무슨 염치로 광주 오냐"

심상정, 8일 광주 국립 5·18 민주묘지 참배

'전두환 옹호' 발언한 尹 향해 "대통령이라도 그런 언행했다면 퇴출돼야" 비판

[아시아경제 윤슬기 기자] 광주를 방문한 심상정 정의당 대선 후보가 '전두환 옹호' 발언으로 논란이 된 윤석열 국민의힘 후보를 향해 "여기가 어디라고 감히 그런 망발을 일삼고, 제대로 된 사과도 없이 다시 나오냐"라고 목소리를 높였다.

심 후보는 8일 광주 국립 5·18 민주묘지 참배 후 기자회견을 열어 이같이 말했다.

심 후보는 "윤석열 후보가 내일모레 광주에 오겠다고 한다. 전두환을 롤모델로 삼는 후보가 도대체 무슨 염치로 광주에 오겠다는 것이냐"라며 "대통령이라도 그런 언행을 했다면 퇴출돼야 한다. 국민을 개와 연관 짓는 정치인 중 살아남은 정치인이 없다"라고 지적했다.

최근 윤 후보가 전직 대통령 이명박·박근혜씨의 사면을 언급한 데 대해서 심 후보는 "전두환처럼 정치하겠다는 윤 후보를 광주시민들은 결코 용납하지 말아달라"라며 "한술 더 떠 윤 후보가 대통령이 된다면 이명박·박근혜 두 사람을 사면하겠다고 하는 것 아닌가"라고 말했다.

이어 "잘못을 덮어주는 것이 화합이 아니라 역사를 바로 세우는 것이 진정한 화합의 길"이라며 "심상정 정부에서는 결단코 역사의 정의를 거스르는 사면은 없을 것"이라고 덧붙였다.

심 후보는 또 전직 대통령 노태우씨 장례를 국가장으로 결정한 문재인 정부를 향해서도 "민주당 정부는 광주의 의견도 구하지 않은 채 국가장을 강행했다"라며 "민주당의 안일하고, 불철저한 인식이 민주주의의 퇴행을 불러오고 있다"라고 비판했다.

아울러 심 후보는 "광주시민들께서는 대한민국 정치사의 고비고비마다 가야 할 미래를 안내해주셨다. 작은 섬마을 하이도 소년 김대중을 민주주의와 인권의 초석을 놓는 대통령으로 키워주셨고, 기득권에 줄 서지 않았던 2% 후보 노무현 대통령을 1위 후보로 만들어주셨다"라며 "심상정으로 정치교체 결단해달라"라고 지지를 호소했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr